Madrid: Round Hill spende 90 milioni di euro per un hotel del centro

Con il suo valore di circa 90 milioni di euro è una delle acquisizioni più care della storia della ricettività spagnola. Protagonista il fondo britannico Round Hill, che ha comprato per tale somma uno dei cinque hotel con più camere nel centro di Madrid: l’hotel Florida Norte, di cui era proprietario il Grupo Faranda, legato alla famiglia Fernandez Hoyos.

La struttura, principalmente orientata a una clientela business, è un quattro stelle con 400 camere e, come riporta Preferente, è situata nel cuore del Paseo de la Florida, nelle vicinanze del Palazzo Reale, della Gran Vía e della Puerta del Sol. Il fondo britannico Round Hill ha per la Spagna un piano ambizioso che prevede l’ivetimento, in due anni, di 350 milioni di euro in residenze studentsche; ha già in atto due progetti di questo tipo a Madrid e Valencia.