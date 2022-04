L'anima eclettica di Radisson: apre il primo Radisson Blu di Roma

Radisson mette le sue insegne su una nuova struttura romana, che nasce dall’unione di due alberghi preesistenti: il Radisson Blu GHR Hotel Rome. Avvolto dal verde di Villa Borghese, Villa Ada, e Villa Glori e dal Foro Italico e dal Maxxi, l’unico Radisson Blu della Capitale prende vita dalla completa ristrutturazione di due hotel storici: il Grand Hotel Ritz, nato in occasione dei giochi olimpici del 1960, e l’Hotel Regent.

Camere e servizi

Le camere sono 285, di 6 differenti tipologie, e tra i servizi l’hotel annovera 4 ristoranti, il centro congressi e la private Spa. “I lavori di ristrutturazione, che saranno ultimati in ogni parte il prossimo settembre, non hanno inficiato sull’operatività dell’albergo che è sempre rimasto aperto, ottenendo anche un buon riscontro di prenotazioni soprattutto sull’autunno - dichiara Gianluca Capone, general manager Radisson Blu GHR Hotel Rome -. Il punto di forza del Radisson BLU GHR Roma è la sua anima eclettica che raccoglie il favore di tipologie di clientela differenti. Con spazi congressuali all’avanguardia l’hotel si propone come location per meeting, congressi, eventi privati e per business traveller; inoltre, sorgendo a soli 5 minuti di metropolitana da Piazza del Popolo, è scelto da chi desidera scoprire le meraviglie di Roma riposando nel polmone verde della città”.



I ristoranti

Al sesto piano dell’hotel sorge Le Roof, il ristorante panoramico con bar e terrazza, mentre al piano terra vi è l’Osteria Romana che propone piatti della tradizione. A far da collegamento ai corpi delle due antiche strutture un bistrò con giardino d’inverno e affaccio su strada che, aperto fino a dopo teatro, propone healty e street food; a completare l’offera di ristorazione il ristorante immersivo 360° Holiday, completamente rinnovato e dall'aspetto moderno. Sei le sale meeting a disposizione per eventi e cerimonie, ma il Radisson Blu GHR Roma è anche uno sport approved hotel con servizi dedicati a team sportivi e un entertainment hotel che offre soluzioni e pacchetti pensati per esperti dell'industria dell’intrattenimento.