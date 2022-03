di Stefania Galvan

Da tre a venti strutture in soli 4 anni e ora un obiettivo che Chema Basterrechea, presidente Emea (nella foto), ritiene “ambizioso, ma ragionevole”: arrivare a 30 hotel firmati e in fase di sviluppo entro il 2027. Radisson Hotel Group ha posato i suoi occhi sull’Italia individuandola come uno dei Paesi a maggiore capacità di crescita nei prossimi anni.

“Stiamo lavorando per espandere ulteriormente la nostra presenza nelle principali città italiane – conferma – tra cui Milano, Roma, Venezia, Firenze e Napoli ma anche in altre destinazioni, ad esempio Ferrara, dove inaugureremo a breve, quest’anno, un hotel Radisson”.



Intanto ha appena aperto i battenti a Nola, Napoli un’altra struttura del gruppo, l’Hotel Naples Nola, che fa parte del marchio Radisson, un upscale brand che offre un’ospitalità di ispirazione scandinava, con camere dal design moderno e i confort tipici di un quattro stelle.



Un piano ad ampio raggio

In realtà, però, il piano italiano del gruppo è a più ampio raggio e include anche strutture upper level, come quelle che fanno parte della Radisson Collection. “In questo momento - specifica Basterrechea – abbiamo in operazione quattro strutture della collezione a Venezia, Roma, Cortina d’Ampezzo e Milano”.



Il Santa Sofia Milan

In quest’ultima città è stato inaugurato a settembre scorso Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club, destinato presto a non rimanere il solo del marchio in città. “Aggiungeremo una seconda struttura milanese – anticipa il presidente – il Santa Sofia Milan, nella precedente sede di Allianz Italia, e pensiamo sarà pronta a fine 2022”.



La peculiarità degli hotel della Collection è di offrire un design su misura e anche questa new entry non farà eccezione: “Stiamo riqualificando l’edificio per trasformarlo in un lifestyle di lusso con 160 camere, di cui 43 junior suite e 11 suite, un raffinato ristorante e un bar panoramico con vista su Milano. L’hotel sarà anche dotato di un’area wellness e spazi high-tech per riunioni ed eventi”.



Nel frattempo si consolida anche il presidio italiano di debutto dei Services Apartments: “L’apertura dei primi appartamenti a Cortina d’Ampezzo - sostiene Basterrechea - si è già rivelata di enorme successo”.

Undici le strutture del gruppo sul suolo italiano, con altre otto in fase di sviluppo. “Oggi - conclude Basterrechea - siamo presenti nella Penisola con quattro brand: Radisson, Radisson Individuals, Radisson Collection e Radisson Blu”. Tra i marchi del gruppo che ancora non hanno debuttato nel nostro Paese, quello che contraddistingue i boutique hotel incentrati su arte, musica e moda: i Radisson RED. “Non vediamo l’ora di introdurre sul mercato italiano anche questo brand” è l’auspicio di Basterrechea.