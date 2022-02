La campagna italiana di Radisson, new entry il Nola Naples

Un hotel adatto sia alla clientela leisure, sia a quella business, con un’offerta gastronomica d’eccellenza e camere ispirate al design scandinavo. Sono queste le caratteristiche del nuovo Radisson Hotel Nola Naples, l’ultima new entry del gruppo che continua la sua espansione italiana con una struttura vicina al centro città, alla stazione ferroviarie e ai siti culturali come la cattedrale e il Museo Archeologico di Nola. Facilmente raggiungibili il distretto Cis-Interporto-Vulcano Buono, le città di Napoli e Caserta e i principali siti turistici della zona come Pompei e il Parco Nazionale del Vesuvio.

Camere e servizi

Le camere e suite sono 73 - tutte con letto kingsize, tv a schermo piatto e wi-fi ad alta velocità gratuito - e al piano terra ad accogliere gli ospiti sono il ristorante stellato Rear e il cafe-lounge Ro World. “Portiamo lo stile e la cordiale ospitalità di Radisson anche a Napoli - spiega Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President Central & Southern Europe di Radisson Hotel Group -. Il nostro team guidato del motto ‘Yes I Can!’ è pronto ad accogliere gli ospiti e ci impegniamo al massimo per assicurare il loro benessere con un servizio attento e con uno spirito sempre positivo”.



Due le sale riunioni che possono ospitare conferenze e meeting aziendali fino a 70 presenze. Gli ospiti business potranno usufruire delle più moderne tecnologie audio e video di facile utilizzo e della connettività. Le sale riunioni ospitate nella struttura sono totalmente carbon-free, come tutte le sale Radisson Meetings.