Lefay Resorts ottiene la certificazione Top Employers Italia 2022

Lefay Resorts & Residences ha ricevuto la certificazione Top Employers Italia 2022, che segnala le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e sviluppo e politiche hr focalizzate sulla crescita professionale e personale.

“Per la prima volta - osserva con soddisfazione Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences - siamo riconosciuti tra le migliori aziende italiane per la gestione delle risorse umane. Crediamo profondamente che le persone siano la vera chiave del successo ed è per questo che la loro soddisfazione e benessere sono da sempre tra i nostri obiettivi principali”.



I criteri di assegnazione

La certificazione viene rilasciata da Top Employers Institute in seguito a un processo di analisi e valutazione delle politiche e strategie hr basato su dati oggettivi e documentazione d’appoggio. Vengono esaminate e approfondite le politiche e le strategie hr in sei macroaree in ambito di risorse umane, che comprendono venti tematiche e oltre 400 best practices.



Dopo una convalida interna e una audit esterna le aziende che raggiungono e soddisfano gli standard e i livelli qualitativi richiesti ottengono la Certificazione Top Employers.



Lefay Resorts & Residences inserisce la nuova certificazione Top Employers tra le altre già ottenute dal Gruppo, come ISO 14001, ISO 9001, ISO 14064, Green Globe, Being Organic & Ecological SPA di Ecocert e ClimaHotel®.