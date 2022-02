Lefay Resort & Spa Lago di Garda: le novità del restyling

Ha interessato le suite, l’area benessere e le proposte ristorative la seconda fase del progetto di restyling di Lefay Resort & Spa Lago di Garda, che riaprirà questa primavera.

La prima fase del progetto, messa in atto nel 2021, ha interessato l'area delle suite, la lobby e la lounge del resort, rinnovandole con colori dalle sfumature calde e arredi realizzati con materiali naturali locali. Quest'anno, invece, la riapertura sarà l’occasione per proporre agli ospiti una serie di nuove aree, a cominciare dalle tre Sky Suite, ideate per chi desidera un’immersione totale tra cielo, lago e natura. Le nuove suite hanno una superficie di 134 mq con salotto, sauna privata e jacuzzi esterna in una terrazza panoramica con vista mozzafiato.



Wellness e ristorazione

L’ampliamento del resort prevede anche la revisione dell’Area Fitness con il rinnovamento del pool bar esterno e la realizzazione di un’area riservata gli adulti.

Per quanto riguarda, invece, la ristorazione il ristorante principale di Lefay Resort & Spa Lago di Garda cambierà nome, diventando ‘La Limonaia’ e sarà unicamente dedicato agli ospiti del resort. Le proposte nel menu saranno focalizzate sulla rivisitazione in chiave mediterranea dell’eccellenza della cucina tipicamente italiana, con l’introduzione di nuove e originali ricette Lefay Spa. La novità Lefay Vital Gourmet 2022 sarà poi l'apertura di un ristorante di nuova concezione, creativo e innovativo: Gramen, nome latino che richiama il mondo vegetale e definisce l'esperienza gastronomica che rappresenterà la filosofia di sostenibilità e benessere Lefay.