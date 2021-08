Leali, Lefay Resorts:

“Il gruppo ha superato uno dei periodi più instabili della storia contemporanea non solo gestendo al meglio l’emergenza, ma anche continuando a guardare avanti e lavorando allo sviluppo dei nuovi progetti”. Così Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences, commenta il Bilancio della Sostenibilità 2020, il documento certificato da enti terzi che espone risultati e obiettivi del gruppo.

Le cifre di fatturato

Nonostante i periodi di chiusura forzata dei resort e le restrizioni governative il gruppo ha chiuso l’anno con una diminuzione del fatturato di 23 punti percentuali, contenuta rispetto alla media di settore e ai competitor. Questo grazie al posizionamento strategico delle location rispetto ai mercati di prossimità, che hanno compensato la mancanza dei bacini a lungo raggio.



Il fatturato totale consolidato è stato di 25.849.000 euro, con 53mila presenze totali e un tasso di soddisfazione degli ospiti pari al 95%.



I progetti in fieri

Tra i progetti il restyling di Lefay resort & Spa Lago di Garda, la cui prima fase è stata completata tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, con il rinnovamento delle suite, il rifacimento della lobby, del lounge bar, dell’area back office e l’acquisto di una nuova unità residenziale per lo staff. Sono inoltre state portate avanti le attività propedeutiche alla realizzazione del terzo resort in Toscana e alla finalizzazione dell’accordo per la prima struttura in management all’estero.



Sicurezza sanitaria e identità green

Sul fronte della sicurezza sanitaria, invece, le strutture del Gruppo nel 2021 sono state accreditate ‘Global Biorisk Advisory Council Star Facility’, con un sigillo che certifica l’applicazione dei più rigidi protocolli per la pulizia, l’igienizzazione e la prevenzione del rischio di contagio di malattie. Ulteriormente rafforzata, poi, l’identità green, che ha portato anche nel 2020 la neutralizzazione del 100% delle emissioni di anidride carbonica prodotte internamente; sono state dunque riconfermate tutte le certificazioni di settore ottenute negli anni precedenti.