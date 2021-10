Falkensteiner: “Ecco come sarà il nuovo Family Resort Lido”

di Amina D'Addario

La pista da sci sul tetto, l'altalena alta 16 metri, il più grande scivolo coperto dell'Alto Adige e l'orto dove raccogliere le proprie verdure.

Riaprirà a novembre, dopo un restyling di 20 milioni di euro, il Falkensteiner Family Resort Lido, primo storico hotel del brand, oggi interamente dedicato al segmento famiglie.



"La grande novità - dice a TTG Travel Experience di Rimini Erich Falkensteiner, chairman dell'omonimo gruppo alberghiero (nella foto) riguarda la prima pista da sci mai realizzata sul tetto di un albergo. Poi ci saranno una piattaforma interattiva con trampolino, una enorme piscina a sfioro e una spiaggia di sabbia". Potenziate inoltre le attività per i bambini con tre tipologie differenti di animazione divise per fasce d'età.



Falkensteiner spiega poi di essere particolarmente legato a questa struttura: "Tutto è partito da qui negli anni '50. Io e mio fratello siamo nati in questa che una volta era una locanda di appena sette stanze e oggi è un family hotel di ultima generazione".