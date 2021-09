Falkensteiner e la stagione che non ti aspetti

Oltre ogni aspettativa. La stagione al Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo è stata da record, merito anche della campagna di comunicazione che ne ha preceduto l’apertura e dell’immagine rinnovata dell’hotel.

A parlare di cifre è Erich Falkensteiner, presidente di Falkensteiner Michaeler Tourism Group: “L’occupazione media - spiega - tra giugno e agosto è stata di circa l’85% e ci aspettiamo risultati ottimali anche a settembre”.



Soddisfazioni arrivano anche dalle strutture montane che, dopo una primavera incerta, hanno ricominciato a macinare risultati nell’alta stagione, “con una forte ripresa a luglio e un agosto da record”.



Incentivi all'early booking

Per la stagione invernale il gruppo ha lanciato una promozione early booking che permette di prenotare entro il 30 settembre vacanze in montagna “beneficiando di un forte sconto che arriva fino al 25%. La promozione è utilizzabile per gli agenti di viaggi, con cui manteniamo consolidate relazioni e che possono facilmente accedere al sistema tramite booking link dedicato per dare feedback immediato al cliente e ottenere commissioni particolarmente vantaggiose”.



