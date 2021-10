Falkensteiner e il resort formato famiglia

Bambini felici, genitori soddisfatti. È con questa frase che si può riassumere lo spirito con cui vivere una vacanza al Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Un resort con una spiccata connotazione family che, a causa del blocco del turismo internazionale, dell'incertezza sulla normativa legata al Green pass e della mancanza di collegamenti, ha dovuto affrontare non poche difficoltà a inizio stagione, per poi riprendersi nel mese di agosto.

"Sono mancati i voli su Lamezia Terme - spiega Claudio Giaffreda, general manager della struttura -. Rispetto ai tradizionali 30-40 ne sono stati operati soltanto 16 e questo ci ha notevolmente svantaggiato". Soddisfacenti, invece, i dati di agosto che, a parte la prima settimana dove a regnare era la confusione legata alle norme di ingresso, si è registrato un riempimento dell'hotel di quasi il 90 per cento.

Il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria è dotato di camere da 25 e 28 mq suddivise in... (continua nella digital edition)