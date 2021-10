Hyatt a Roma, riapre The Tribune Hotel

AG Group e Hyatt Hotels Corporation annunciano la riapertura di The Tribune Hotel, il primo hotel sotto il brand Hyatt JdV by Hyatt in Italia. La struttura romana, recentemente rinnovata, oltre a 52 camere offre spazi per lavorare e godersi la joie de vivre come la Terrazza Borghese, dove degustare prelibatezze gourmet con tanto di vista panoramica su Villa Borghese e ancora, ad assecondare le esigenze dei clienti 'bleisure', una sala meeting e una palestra.

"Siamo entusiasti di accogliere ospiti e gente del posto con il nostro servizio sincero e gioioso. Come Capitale, Roma simboleggia tutto ciò per cui il Paese è famoso, cibo e vino spettacolari e un ricco patrimonio culturale. In linea con lo spirito del brand JdV by Hyatt, il design vivace e l'atmosfera del The Tribune Hotel sono un riflesso autentico del bellissimo quartiere in cui si trova", afferma Maria Chiara Picardi, direttore vendite marketing e PR del gruppo. L. F.