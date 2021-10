Tour esperienziali e promozione, la ripresa secondo Cna Roma

Turismo esperienziale al centro delle iniziative di Cna Roma.

L'associazione ha presentato a TTG Travel Experience il nuovo video 'Roma è' che, diffuso in italiano e in inglese sui canali digitali di Cna, racconterà la Capitale con un linguaggio empatico e avvolgente.

Ma al centro del programma di promozione ci sono anche i nuovi percorsi esperienziali a Roma e provincia, nati con l'intento di coinvolgere la rete di artigiani e piccole imprese.



"Sono percorsi - ha sottolineato il presidente di Cna Turismo Roma, Marco Misischia - che prevedono pernottamento, ristorazione di qualità, ma anche nuove esperienze in grado di raccontare in modo non scontato ciò che di meglio il nostro territorio sa esprimere".



Proposte di viaggio che, secondo il segretario di Cna Roma, Stefano Di Niola, consentiranno di "entrare in contatto con artigiani, micro e piccole imprese, negozi di vicinato che meglio di tanti altri sanno rappresentare la vera natura del territorio".



Amina D'Addario