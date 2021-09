Intesa Sanpaolo sostiene gli albergatori del Lago di Garda. L’istituto di credito ha siglato un accordo con Federalberghi Garda Veneto che, in continuità con quello sottoscritto nel 2019, metterà a disposizione degli associati una serie di strumenti, non solo finanziari, per favorire la ripresa e il rilancio del settore, valorizzando, al contempo, il potenziale del territorio.

“Il consolidamento della partnership, iniziata due anni fa, tra Federalberghi Garda Veneto e Intesa Sanpaolo – precisa in una nota il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni - rappresenta un utile sostegno per gli operatori del comparto turistico-ricettivo del Lago di Garda Veneto. L’ampia gamma di servizi offerti ai nostri associati sarà importante per soddisfare le specifiche esigenze legate al nostro settore e i finanziamenti agevolati potranno incrementare i progetti di valorizzazione strutturale o favorire lo sviluppo tecnologico e digitale. Tutto ciò allo scopo di incrementare la competitività rispetto ad altre destinazioni. In un periodo per nulla facile per la nostra categoria è fondamentale mantenere alto il livello di ospitalità e di efficienza ma questo richiede spesso degli sforzi e un piano di investimenti.”



Gli strumenti

Nello specifico, grazie al programma ‘Motore Italia’ - che prevede un prevede un plafond nazionale di 50 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di nuovo credito per le imprese trivenete -, la banca offre alle imprese associate la possibilità di estendere la durata dei finanziamenti a medio o lungo termine in essere fino a 15 anni, con copertura del Fondo di Garanzia per le Pmi all’80%.



Inoltre, sono previste soluzioni per la gestione del circolante, attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi meno 1 giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni dedicate.



Liquidità e investimenti

Per la liquidità e per gli investimenti, Intesa Sanpaolo offre finanziamenti a medio-lungo termine che dal 1° luglio 2021 potranno avere una durata fino a 96 mesi e un preammortamento che potrà arrivare sino a 36 mesi assisiti dalla garanzia del Fondo all’80%, gratuita fino al 31 dicembre 2021, a valere sul nuovo Temporary Framework o dalla Garanzia Italia di Sace.



Rinnovamento strutture

Per le imprese che vogliono ampliare e migliorare le loro strutture ricettive o realizzare nuovi progetti, la banca ha previsto finanziamenti dedicati con durata fino a 20 anni con la garanzia gratuita del Fondo di Garanzia nell’ambito del regime de minimis, ovvero la possibilità di ricorrere, fino al 31 dicembre 2021, alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia (80% per durate sino a 8 anni e fino a 36 mesi di preammortamento) o alla Garanzia Italia di Sace.



Gli altri servizi

A disposizione delle imprese associate a Federalberghi Garda Veneto anche il Desk Turismo di Intesa e, nell’ambito dei sistemi evoluti di pagamento e incasso, soluzioni evolute in chiave di multicanalità, con attività di supporto specialistico.



Per le imprese associate che intendono effettuare investimenti senza impegnare capitale e migliorando la propria situazione finanziaria, ci sono i servizi ‘Rent Foryou’, nuova società del Gruppo Intesa Sanpaolo che offre il servizio di noleggio di beni strumentali, dall’hardware arrivando agli arredi.



Per i dipendenti delle imprese del settore, è disponibile, poi, ‘Welfare Hub’, piattaforma digitale e multicanale in grado di offrire un ampio assortimento di prodotti e servizi per i dipendenti delle imprese attraverso un innovativo sistema di gestione contabile e amministrativa dei piani di welfare. Inoltre, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Formazione, gli imprenditori e i loro collaboratori disporranno di iniziative formative digitali utili per ottenere strumenti capaci di agire sul capitale umano, finanziario e organizzativo dell’impresa.



Intesa Sanpaolo e Federalberghi Garda Veneto collaborano per la crescita della competitività attraverso la Responsabilità sociale d’impresa grazie a specifiche iniziative di Impact Banking. La prima è mamma@work, un prestito a condizioni fortemente agevolate che consente alle giovani madri lavoratrici di avere un sostegno economico per conciliare vita familiare e professionale nei primi anni di vita dei figli. La seconda è il prestito XME Studio Station, famiglie di affrontare le spese relative all’acquisto di hardware, software e canone di un abbonamento ad Internet per la didattica a distanza, con una rata di circa un euro al giorno. Infine Per Merito, prestito d’onore per gli studenti universitari e per gli studenti delle scuole superiori.



“Per Intesa Sanpaolo la qualità e lo sviluppo dell’offerta turistica sono tra i principali fattori di rilancio dell’economia del Paese – dichiara Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo - Nel corso del 2020, nel pieno dell’emergenza sanitaria, Intesa Sanpaolo e Federalberghi hanno rafforzato la loro collaborazione con un accordo nazionale finalizzato a misure di sostegno straordinarie per il settore, fortemente provato dalla crisi pandemica. L’accordo di oggi ha lo scopo di valorizzare il potenziale del territorio del Lago di Garda, aiutando le imprese a ripartire con un’offerta ancora più competitiva e di qualità, orientata all’evoluzione in chiave digitale e sostenibile, grazie a strumenti pensati su misura per le loro esigenze specifiche”.