di Amina D'Addario

Intesa Sanpaolo mette a disposizione 1 miliardo di euro per sostenere le aziende del settore turistico che vogliono investire nella sostenibilità.



L’iniziativa, che si avvale della sinergia con Sace, rientra nell’ambito di Motore Italia, il programma lanciato lo scorso marzo dal gruppo bancario con un plafond da 50 miliardi. Il nuovo intervento, spiega in una nota l’istituto bancario, “accompagnerà le pmi del settore nella transizione principalmente lungo tre assi: riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive; sostenibilità ambientale dell’offerta attraverso il rinnovamento di strutture e servizi e digitalizzazione del modello di servizio. Saranno integrate nelle iniziative anche le misure previste dal Decreto Legge 43 relativo alle misure del Pnrr Turismo”.



Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che oggi il turismo è “tra i principali driver che guideranno la ripresa del Paese. È per questo che abbiamo ideato nuove soluzioni di finanziamento per favorire le pmi che intendano mitigare il proprio impatto ambientale”.

La reazione delle associazioni

Le associazioni del ricettivo hanno subito espresso apprezzamento per l’iniziativa del gruppo bancario. Per Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, “si contribuisce così a rimettere in moto pianificazione ed operatività del settore, dando impulso all’intraprendenza e alla voglia di crescere che caratterizza da sempre la nostra categoria”.



Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, ha evidenziato che "le aziende che vogliono investire su efficientamento energetico e riduzione dei consumi avranno a disposizione un prodotto ad hoc in linea con gli obiettivi individuati dallo stesso Pnrr". Intesa Sanpaolo, ha aggiunto Massimo Caputi, presidente di Federterme Confindustria, "con questa nuova modalità che aggiunge interessanti flessibilità potrà supportare il settore termale".