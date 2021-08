Una pausa neanche troppo lunga e ora nel mondo dei grandi gruppi dell’hotellerie si profila la riapertura della corsa alla creazione di nuovi brand per conquistare fette di mercato e combattere con i competitor. E la prima mossa in tal senso dovrebbe portare la firma di Ihg Hotels & Resorts.

È stato lo stesso gruppo ad annunciare l’imminente lancio di un nuovo marchio nel corso della presentazione dei dati del trimestre. Nessun dettaglio ancora sul nome, che verrà svelato nell’arco di poche settimane, ma ci sono già i primi dettagli sull’indirizzo della new entry.



L'analisi

La nuova divisone di Ihg guarderà al segmento luxury and lifestyle. “Negli ultimi quattro anni abbiamo aggiunto cinque nuovi marchi per creare un portafoglio di 16, ciascuno rivolto a un segmento specifico e migliorando la nostra portata sul mercato – ha commentato il ceo Keith Barr -. L'aggiunta di un marchio della collezione fornirà agli hotel indipendenti di alta qualità l'accesso ai numerosi vantaggi del sistema Ihg, pur mantenendo l'identità distintiva di una struttura”.



Secondo Barr al momento ci sono oltre 1,5 milioni di camere d’albergo indipendenti, un mercato dall’altissimo potenziale. Non a caso il gruppo punta all’ingresso di 100 hotel nel nuovo brand nel giro di pochi anni.