IHG Hotels e Resorts rivela il nuovo brand per il luxury travel: Vignette Collection

Annunciato in questo mese durante la relazione sui risultati semestrali, oggi ha finalmente un nome. Si chiama Vignette Collection il nuovo brand, il 17°, di casa IHG Hotels and Resorts che si rivolge a una clientela lifestyle e luxury.

Il nuovo marchio debutterà in Australia e Thailandia e includerà proprietà in località urbane e in aree di vacanza ricercate che offriranno "soggiorni unici nel loro genere: ogni hotel sarà dotato di uno stile e un carattere di servizio distinto".



“La nostra nuova Vignette Collection ci consente di accogliere hotel indipendenti di livello mondiale nella nostra famiglia di marchi, combinando l'identità distintiva di ogni struttura con la potenza della nostra scala globale – dice Keith Barr, ceo di Ihg Hotels and Resorts -. Come dimostrano i nostri primi hotel in Australia e Thailandia, ogni proprietà è unica. Prevediamo di arrivare a più di 100 hotel Vignette Collection in 10 anni e il marchio sarà la chiave per realizzare la nostra ambizione di crescita nel segmento".



I primi due ingressi saranno l'Hotel X, cinque stelle nella Fortitude Valley di Brisbane, in Australia con di spunti d’arte ultra-cool e viste sul paesaggio urbano e l'hotel thailandese Pattaya Aquatique, che si unirà alla collezione attraverso una partnership con il gruppo immobiliare tailandese Asset World Corporation Public Company Limited.