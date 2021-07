Falkensteiner e Mercedes-Benz Italia, accordo per i resort di Brunico e Villasimius

Falkensteiner Hotels & Residences ha stretto una partnership con Mercedes-Benz Italia al decollo già da questa stagione estiva.

Tutti i viaggiatori che soggiorneranno al Falkenstainer Hotels Kronplatz a Riscone di Brunico o al Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius potranno testare l’EQC e la GLC plug-in hybrid, ambasciatrici della nuova mobilità sostenibile.



I due modelli verranno impiegati dai resort anche per servizi di navetta e spostamenti sul territorio.



I due hotel del Gruppo Falkensteiner Hotels & Residences entrano così a far parte dei Mercedes-Benz Luxury Hub, una selezione di luoghi esclusivi per vivere i valori del brand, in perfetta armonia con quelli del partner.



"Siamo molto felici che Mercedes-Benz Italia abbia scelto Falkensteiner Hotels & Residences come partner ufficiale - ha detto Otmar Michaeler, ceo di Fmtg -. Questa emozionante opportunità avvicina due marchi dal grande spessore stilistico che condividono passione ed impegno per l'eccellenza e ci permetterà di creare ricordi unici e duraturi nei cuori dei nostri ospiti".



L’accordo include l’installazione di due Wallbox Mercedes per la ricarica delle auto, sempre disponibili per gli ospiti desiderosi di mettersi alla guida di due esempi di opere d’arte a quattro ruote. I test drive consentiranno di vivere fino a mezza giornata di emozioni nel pieno rispetto dell’ambiente. Gli ospiti delle strutture in Alto Adige e Sardegna, attraverso il desk del front office, potranno prenotare la propria esperienza compilando un form di registrazione.