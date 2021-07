Starhotels, nuovo assetto azionario: a Elisabetta Fabri il 100%

Cambia la compagine azionaria di Starhotels. Il gruppo alberghiero ha ridefinito il proprio assetto azionario. Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato di Starhotels S.p.A. e già azionista al 55% della stessa, ha rilevato per il tramite della propria holding il restante 45% del capitale sociale della società, assumento il controllo totale del Gruppo Starhotels.

“È il momento di fare scelte coraggiose, virtuose ed eticamente sane – commenta Fabri in una nota -. La nuova compagine azionaria contribuirà a dare ulteriore slancio al Gruppo e alle sue attività. La nostra realtà imprenditoriale è solida come dimostra anche il supporto e la profonda vicinanza che il sistema finanziario continua a dimostrare verso il nostro progetto italiano. Con scelte giuste e ponderate, con la solidità del nostro patrimonio, la dedizione e le capacità del nostro team, non vedo limiti, non solo al superamento di questa fase ma al coronamento di un progetto di sviluppo del Gruppo Starhotels come campione nazionale dell’hotellerie”.



Il bilancio

Parallelamente alla definizione del nuovo assetto azionario, il Consiglio di Amministrazione di Starhotels S.p.A, ha approvato lo scorso 14 giugno il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020, con una perdita di 26 milioni di euro, a causa dell'impatto della pandemia.



Deliberata anche la pubblicazione del bilancio consolidato. I ricavi si attestano a 48,82 milioni di euro, contro i 217,49 milioni di euro consuntivati nell’esercizio precedente, evidenziando pertanto una flessione dei ricavi pari al 77,6%.



Il Gruppo chiude il 2020 con un Ebitda negativo di 11,4 milioni di euro ed una perdita netta pari a 34,6 milioni di euro.



L’assemblea dei soci della Starhotels, con il nuovo assetto azionario, approverà il bilancio 2020 in seconda convocazione il prossimo 21 luglio 2021.