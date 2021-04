Starhotels lancia il servizio tamponi Covid 19 in albergo

Starhotels potenzia ulteriormente i servizi per gli ospiti permettendo di effettuare i tamponi Covid-19 direttamente in albergo in collaborazione con Medical Care Milano di Chiarini Group.

Il Gruppo fiorentino, primo in Italia a farlo nel mondo dell’hôtellerie, ha avviato una partnership con la società specializzata nella gestione di prestazioni sanitarie dedicate alla Medicina Preventiva mettendo a disposizione dei propri ospiti individuali e congressuali un servizio di screening.



I diversi pacchetti a disposizione consentono di scegliere tra test rapidi e tamponi molecolari, il giorno e l’ora in cui effettuare lo screening e di ottenere il referto entro 24 o 48 ore, in base al pacchetto scelto.



Il servizio è un’ulteriore conferma della grande attenzione del Gruppo alla sicurezza e si aggiunge al protocollo di misure rigorose denominato #BeStarBeSafe costituito con un team di esperti che dalla primavera 2020 tutela la salute di ospiti e collaboratori che scelgono Starhotels.