Fabri, Starhotels: “La piena ripresa ci sarà nel 2023”

La ripresa del turismo ci sarà, ma bisognerà aspettare il 2023. Secondo Elisabetta Fabri (nella foto), presidente e a.d. di Starhotels, il mercato Italia e più in generale l'Europa, si rimetteranno in moto già durante l'estate ma i tempi per tornare ai livelli del 2019 non saranno brevissimi.

Quello che serve sono degli interventi immediati che, come dichiara Fabri ad ansa.it, "sostengano le aziende in difficoltà e i cambiamenti strutturali per i prossimi 5-15 anni".



"Peraltro - aggiunge - aziende come la nostra alimentano occupazione e indotto, e potrebbero trainare altre imprese fuori dalla crisi".



Occorre puntare sul territorio e sui luoghi meno conosciuti, facendo leva su destagionalizzazione e destinazioni ancora inesplorate coordinando le politiche di marketing aggregando i prodotti turistici per affinità. G. G.