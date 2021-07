B&B Hotels: 10 new entry a Milano

B&B Hotels raggiunge 10 location a Milano. Con una recente operazione, il gruppo ha acquisito 4 alberghi della catena Mini Hotel (Aosta, La Spezia, Portello, Ornato), che portano in portafoglio circa 360 camere in più.

Un investimento che, compresi i piani di restyling delle strutture, ammonta a circa 50 milioni di euro lungo la durata dell’accordo (20 anni, più opzione 5+5). “Tecnicamente, è un affitto di ramo d’azienda, quindi abbiamo assorbito il personale presente. Tutti gli alberghi sono in gestione diretta, non facciamo franchising né contratto di management” ha spiegato durante la presentazione Valerio Duchini (nella foto), presidente e ceo di B&B Hotels Italia.



Ora in Italia gli hotel della catena sono 48, ma supereranno i 50 entro fine 2021. La prossima settimana sarà svelata un’altra apertura in Lombardia e prosegue l’espansione all’estero. “A breve arriverà Budapest - ha aggiunto Duchini - e ormai il traguardo dei 600 alberghi nel mondo è vicino”. Dopo Francia, Paese di fondazione della catena, e Germania l’Italia è il terzo per numero di strutture.