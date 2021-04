B&B Hotels lancia la tariffa superflessibile

Un pricing che venga incontro alle nuove esigenze dei viaggiatori. B&B Hotels lancia la tariffa Welcome Back, compatibile con il Bonus Vacanze 2020 per chi non ne ancora usufruito.

La tariffa consente di prenotare in Italia pagando direttamente in hotel e consentendo la cancellazione entro le 19 del giorno di arrivo. Nel complesso, l’offerta B&B Hotels nel Belpaese comprende 43 strutture.



“B&B Hotels Italia - si legge ancora nella nota - assicura a tutti gli ospiti soggiorni in massima sicurezza, grazie ad un protocollo operativo di sanificazione dedicato, certificato dal Safety Label High Quality Anti Covid-19, attuato in tutte le sue strutture a tutela degli ospiti e dello staff in hotel”.