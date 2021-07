B&B Hotels continua a correre: a Brescia la nuova struttura

B&B Hotels non rallenta la sua crescita e aggiunge Brescia al novero delle città in cui è presente, portando a 49 il numero di strutture italiane.

L’ultima new entry è il B&B Hotel Brescia, a 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria cittadina e dalla fermata della metropolitana e a pochi passi dal centro storico. Un’apertura che, come spiega il presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Valerio Duchini (nella foto), segue di soli pochi giorni la new entry di Bolzano e le operazioni di acquisizione di Milano, “a conferma del piano di espansione e sviluppo che stiamo portando avanti sul territorio nazionale”.



"Una città strategica"

Brescia, aggiunge, “rappresenta per noi una città strategica capace di accogliere un turismo leisure e business a cui le nostre strutture sanno rispondere con servizi efficienti di categoria superiore, smart e d’avanguardia”.



La nuova struttura di 85 camere nasce da un lungo intervento edilizio integrato di recupero dello storico edificio in abbandono denominato ‘Ex Genio Civile’ secondo un concetto di ‘urban mining’, che fa tesoro delle prestazioni ambientali e tecnologiche residue di edifici e materiali, evitando sprechi e riutilizzando le risorse esistenti secondo un’ottica di sostenibilità ambientale.



Le camere sono disponibili nella tipologia singola, doppia, matrimoniale, tripla nella versione standard e superior. Hanno il climatizzazione autoregolabile, il minibar e la cassaforte elettronica. Ogni ospite dispone poi di una connessione wi-fi a 200 Mb/s illimitata e gratuita anche nelle camere e di una smart tv 43" con Chromecast integrata per vedere i canali Sky gratuiti.