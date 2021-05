Baglioni Hotel&Resorts: accordi con il Coni per Tokyo 2020

Partnership tra Baglioni Hotel&Resorts e il Coni in occasione dei giochi olimpici di Tokyo 2020, in programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

“Baglioni Hotels & Resorts darà la possibilità agli atleti delle squadre olimpica e paralimpica di essere ospiti del nuovissimo Baglioni Resort Sardegna, il Resort 5 stelle che aprirà le porte il 1° giugno a San Teodoro”, precisa una nota.



I dettagli della collaborazione saranno resi noti nei prossimi giorni.



“Siamo particolarmente orgogliosi di collaborare con il Coni in un momento cruciale per la ripartenza dell’Italia e ringraziamo il presidente Malagò, a cui ci uniscono gli stessi ideali - commenta il ceo Guido Polito -. Baglioni Hotels & Resorts da sempre considera fondamentali valori quali l’impegno e lo spirito di sacrificio su cui si fondano tutte le discipline sportive, e vuole condividere con il Coni un forte messaggio improntato ad uno stile di vita sano ed equilibrato, e alla costante ricerca dell’eccellenza Made in Italy”.