Lhw, cresce il portfolio: le aperture e le affiliazioni del 2021

Cresce il porfolio di The Leading Hotels of the World. La collezione alza il velo sulle novità del 2021 che contano 8 nuovi affiliati e 13 aperture.

Queste ultime includono: il Sensira Resort & Spa Riviera Maya di Puerto Morelos (Messico) aperto lo scorso gennaio; il Fauchon L’Hôtel Kyoto (Giappone), aperto a marzo; il The Newbury Boston (Usa), al debutto questo mese insieme all’italiano The Place Firenze.



Debutterà, invece, a giugno il Villa Nai 3.3 (Zman, Croazia). Seguiranno poi, entro l’estate, il The Legian Sire, Lombok (Indonesia); il J Hotel Shanghai Tower (Cina) e il King's Mansion (Goa, India).



A settembre sarà la volta del Botanic Sanctuary Antwerp (Anversa, Belgio) e del Kozmo Hotel Budapest (Ungheria). Seguiranno poi l’apertura dell’Hotel Montevideo (Montevideo, Uruguay), a ottobre; quella del The Fifth Avenue Hotel (New York, Stati Uniti) e, a dicembre, del Le K2 Chogori (Val D'Isère, Francia).



Affiliazioni

Le nuove affiliazioni si distribuiscono tra Americhe, Europa e Asia. Si tratta del Sensira Resort & Spa (Riviera Maya, Messico); del The Newbury Boston (Boston, Massachusetts, Stati Uniti); Kozmo Hotel Budapest (Budapest, Ungheria); Borgo Santo Pietro (Chiusdino, Toscana); Therasia Resort Sea and Spa (Lipari); Cap Vermell Grand Hotel (Maiorca, Spagna); The Legian Sire, Lombok (Indonesia) e Fauchon L’Hôtel Kyoto (Kyoto, Giappone).



“Sono orgogliosa di dare il benvenuto a questi eccezionali alberghi in Lhw, una comunità dei migliori hotel di lusso indipendenti di tutto il mondo – dichiara in una nota Shannon Knapp, presidente e ceo di The Leading Hotels of the World -. Questo numero importante di nuove affiliazioni e aperture non fa che rafforzare la mia fiducia nel dinamico segmento degli hotel di lusso indipendenti e il suo potenziale per una rapida ripresa. Tra i viaggiatori c’è una crescente domanda di esperienze ancora più ricche, autentiche e su misura. I nuovi hotel affiliati, insieme ai 400 alberghi della collezione, sanno come creare e far vivere queste esperienze. I nostri albergatori, instancabilmente creativi e agili, sono ansiosi di poter accogliere nuovamente gli ospiti”.