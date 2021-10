Villa Eden Leading Park Retreat entra in The Leading Hotels of the World

The Leading Hotels of the World arricchisce la propria collezione con una new entry. Si tratta di Villa Eden Leading Park Retreat, nuova struttura di lusso a Merano, che conta 29 suite nella zona più esclusiva della città e una caratteristica unica: è il primo Covid-Safe hotel a 5 stelle.

"La società ha premiato l'assoluta qualità su cui da sempre poniamo l'accento così come il rispetto dei più elevati standard di sicurezza, e la particolare attenzione al benessere fisico e mentale che offriamo nel nostro Longevity Medical Center", spiega Angelika Schmid, patron di Villa Eden. Gli ospiti possono immergersi nell'atmosfera rigenerante del parco, assaporare le ricette dello chef Philipp Hillebrand al ristorante gourmet e approfittare dei trattamenti wellness.



"Questo traguardo è il coronamento della nostra passione per l'ospitalità", conclude Schmid. "Continueremo di certo a remare verso un miglioramento costante, per offrire sempre esperienze indimenticabili". G. G.