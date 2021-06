Lhw: una new entry italiana tra le novità dell'estate

C’è anche una struttura italiana nell’elenco delle otto new entry che, a partire dall’estate, andranno ad arricchire la collezione di 400 alberghi indipendenti di The Leading Hotels of the World.

Aprirà infatti ad agosto Aria Retreat & Spa, un hotel di 30 suite immerso in un parco subtropicale di 24 ettari sulle rive del lago di Lugano, a metà strada tra il lago di Como e la città di Lugano. Tra i servizi una spiaggia privata, un’ampia spa, un ristorante gourmet con terrazza, una piscina a sfioro e numerose attività sportive da svolgere all’aperto.



Dalla Croazia alla Turchia

In Europa è stata inaugurata a giugno Villa Nai 3.3, una piccola struttura a Dugi Otok, al largo della costa dalmata. Le sue otto camere sono state costruite con la pietra raccolta nell’uliveto e gl interni sono arredati con mobili di design.



È un boutique hotel anche il Sumahan on The Water di Istanbul, in Turchia: 13 le camere, all’interno di una distilleria di epoca ottomana che rappresenta uno degli ultimi esempi di architettura industriale ottomana del XIX secolo. Ogni camera è stata progettata individualmente e vanta viste sul mare del Bosforo e su Istanbul.



Sempre in Turchia, ma questa volta a Bodrum si trova il Bodrum Loft, progettato come un moderno villaggio egeo: 64 le camere, compresa una villa con quattro camere da letto. Gli altri ingressi europei sono nella Valle della Loira l’Hotel Château du Grand-Lucé e ad Anversa, in Belgio, il Botanic Sanctuary Antwerp, un monastero del XII secolo che rinascerà a settembre in una nuova veste a coniugare storia, modernità e design sostenibile.



Le altre new entry, che portano il totale a otto, sono negli Usa il boutique hotel Washington School House a Park City, nello Utah, e il Nayara Alto Atacama di San Pedro de Atacama, in Cile. Quest’ultimo è un resort eco-friendly con 52 camere.