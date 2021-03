Four Seasons sbarca a Maiorca: la nuova apertura nel 2023

Four Seasons Hotels and Resorts amplia il suo portfolio. Insieme a Emin Capital, il gruppo rafforza la presenza in Spagna prendendo in gestione l'ex Hotel Formentor, storico edificio sito nella penisola di Formentor, a Maiorca, che verrà ristrutturato - nel rispetto della natura circostante - per riaprire nel 2023 con l'insegna Four Seasons Maiorca.

Al suo interno, in una tenuta che si estende per 12 chilometri quadrati, oltre a 110 camere e suite, spazi esclusivi e una vasta gamma di servizi (accesso diretto alla spiaggia privata, strutture termali, campi da tennis, sale per eventi/riunioni, bar e ristoranti) delizieranno la clientela, sia business che leisure.



"Dopo il nostro ingresso in Spagna nel 2020, con l'inaugurazione di Four Seasons Hotel Madrid, nel cuore della capitale, siamo entusiasti di continuare a espandere la nostra presenza in Europa con questo resort a Maiorca, offrendo agli ospiti l'esperienza per la quale Four Seasons è conosciuto in tutto il mondo, in una delle destinazioni più amate del Mediterraneo", ha dichiarato John Davison, presidente e coe di Four Seasons Hotels and Resorts. L. F.