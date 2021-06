Four Seasons: nuovo itinerario iperlusso su jet privato da New Orleans all'Antartide

Arriva un nuovo itinerario all’insegna dello straordinario e del sensazionale per il private jet di Four Seasons. Dopo il boom di vendite per il precedente viaggio superlusso, il gruppo ha deciso di rilanciare ma soprattutto di stupire ancora di più i propri clienti up level alla ricerca di esperienze a sette stelle.

Sotto la denominazione di ‘Unchartered Discovery’ i fortunati che si potranno aggiudicare questo viaggio partiranno da New Orleans per un itinerario di 21 giorni che li condurrà fino all’Antartide passando per Costa Rica, Perù, Buenos Aires (con trasferta alle cascate Iguazu) all’andata, mentre al ritorno le tappe previste saranno Bogotà e Bahamas. Il tutto, si legge su Simpleflying, con soggiorni nei più lussuosi hotel targati Four Seasons.



Il costo del viaggio? 190mila dollari se si viaggia in coppia, 209mila se si viaggia da soli.