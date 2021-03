Four Seasons: riapre per l'estate il San Domenico di Taormina

Four Seasons continua a puntare sul lusso e apre le prenotazioni per il San Domenico Palace di Taormina.

Per spingere la riapertura, il San Domenico Palace presenta anche una speciale ‘Introductory Offer’ che include uno sconto del 20% sulla tariffa, valida da giugno a novembre 2021.

“Questa proprietà è un autentico gioiello, che va ad aggiungersi alla nostra collezione di hotel storici in Italia, a Milano e Firenze - in attesa di Ostuni – spiega al Sole24Ore Simon Casson, president hotel operations Emea di Four Seasons -. Il San Domenico Palace è una leggenda dell'ospitalità in Europa e siamo onorati di poterlo accogliere nel nostro portfolio in occasione del suo 125esimo anniversario».



Lorenzo Maraviglia, general manager a Taormina, rientra in Italia dopo l'esperienza con Four Seasons a Dubai: “Siamo felici di riaprire proprio in estate, il periodo di alta stagione per Taormina. Questo ci permetterà di regalare ai nostri ospiti un'inconfondibile vacanza siciliana. A pochi passi dalla proprietà sorgono le più belle attrazioni di Taormina, come l'Antico Teatro Greco e numerosi itinerari per passeggiate panoramiche, così come l'Isola Bella e la Grotta Azzurra, protagoniste di un'esclusiva visita a bordo di uno yatch”.



Il San Domenico occupa un antico convento domenicano del XV secolo, a cui è stato aggiunto nel 1986 un edificio in stile Liberty Italiano, oggi chiamato Grand Hotel Wing. Dispone di 111 tra camere e suite, alcune arricchite da terrazza e piscina privata.