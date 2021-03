Expedia, Unesco e Accor firmano un patto per il turismo sostenibile

Expedia e Accor uniscono le forze per ampliare ulteriormente il Programma Unesco per la promozione del turismo sostenibile. Grazie a questo accordo strategico trilaterale, 3.358 hotel Accor si impegnano a promuovere la sostenibilità ambientale e il turismo sostenibile in tutto il mondo.

In sostanza, Accor si impegna ad adottare pratiche responsabili per cambiare la natura e l'impatto del turismo globale, con la riduzione e l'eliminazione dei prodotti in plastica monouso e a promuovere l'economia e la cultura locali.



“Abbiamo la responsabilità di offrire ai nostri ospiti soluzioni sostenibili e concrete per ridurre l'impatto del settore alberghiero sull'ambiente – dice Markus Keller, svp del settore vendite e distribuzione del colosso alberghiero -. Accor e tutti gli hotel della sua rete sono impegnati in questo senso da molto tempo. Ad esempio, entro il 2022 elimineremo tutti i prodotti in plastica monouso dall'esperienza dei clienti nelle nostre strutture. Vogliamo dare slancio alle nostre iniziative ed è per questo che abbiamo deciso di aderire al Programma Unesco per la promozione del turismo sostenibile in collaborazione con Expedia Group. La nostra ambizione è continuare a promuovere il cambiamento verso un'ospitalità capace di dare un contributo positivo ovunque nel mondo”.