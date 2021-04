Debutta a Pompei HABITA79, hotel vista scavi a marchio MGallery di Accor

Pompei si arricchisce di un nuovo indirizzo high-end per l’ospitalità. Il prossimo 5 maggio debutterà infatti HABITA79 Hotel & Spa Pompeii, che porta le bandiere di MGallery, brand up level dedicato ai boutique hotel di Accor.

Situato in posizione privilegiata a pochi passi dall’ingresso degli scavi, l'hotel si trova all'interno di un imponente edificio neoclassico circondato da un giardino. II rooftop offre un panorama unico di Pompei; gli interni dell'hotel appaiono maestosi, ma al tempo stesso luoghi raffinati e intimi in cui l’arte e il design fanno da padroni.



L’hotel dispone di 79 camere: 5 suite, 5 junior suite, 12 deluxe e 57 superior, tutte dotate di elevati standard tecnologici e di automazione avanzata.



Due i ristoranti all’interno dell’hotel: “Il Circolo” che propone piatti tipici della tradizione campana in un ambiente retrò anni '50 affacciato sui giardini e “The Roof”, posto sulla terrazza dell’hotel, che offre cucina fusion rivisitata.



All'ultimo piano dell’hotel è situato un solarium, con lettini, ombrelloni, docce e una piscina con acqua bassa. Ad attendere gli ospiti anche una spa di 300 metri quadri che offre un percorso benessere completo.



La struttura offre inoltre 5 sale meeting modulabili, tutte dotate di luce naturale provviste di tecnologie audio/ video e sistemi di domotica.



HABITA79 è l'unico hotel in Europa a disporre di un sistema geotermico, di un impianto di cogenerazione e di un sistema di accumulo di glicole, nonché di altri avanzati sistemi di termoregolazione per ottenere un notevole risparmio energetico e minimizzare l'impatto sull'ambiente.