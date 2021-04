Expedia Group lancia il Covid-19 Travel Advisor

Expedia Group ha svelato il suo ultimo gioiellino tecnologico, ossia il Covid-19 Travel Advisor. Si tratta di uno strumento che fornirà informazioni sempre aggiornate in merito alle restrizioni per i viaggi a livello globale come i periodi di quarantena o l'obbligo di tamponi.

Una soluzione che sembra già un successo se si considera che nella sola fase di test, sono stati più di 1.6 milioni i viaggiatori che ne hanno fatto uso e oltre 13 milioni le comunicazioni inviate.



Il Covid-19 Advisor è un supporto durante tutte le fasi del viaggio e vuole essere un aiuto anche durante il processo decisionale.



Come si legge su travelmole.com, tutti i brand b2c di Expedia Group saranno implementati con questa feature inclusi Expedia.com, Hotels.com, ebookers, Vrbo, Orbitz, Travelocity, e Wotif. G. G.