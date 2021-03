NH Hotel Group e l'offerta business, nasce il progetto 'Smart Spaces'

Si chiama ‘Smart Spaces’ la nuova proposta che NH Hotel Group dedica a chi vuole lavorare in un ambiente tranquillo e su misura e organizzare riunioni di piccole dimensioni usufruendo dei servizi tipici di un hotel.

L’offerta mette a disposizione spazi esclusivi all’interno delle strutture della compagnia per 8 ore consecutive, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e salute già previste dai protocolli del Gruppo “Feel Safe At NH”.



Per prenotare ‘Smart Spaces’ basta scegliere la location in città più adatta alle proprie esigenze e riservare il proprio spazio (predisposto ad ospitare fino a 8 persone) chiamando l’hotel oppure direttamente in reception.



I servizi inclusi

Tra i servizi compresi nell’offerta la connessione wi-fi gratuita illimitata e accessibile a tutti, monitor hd con webcam per organizzare web conference e stampante laser. A questi si aggiungono bevande, servizio guardaroba 24/24 presso la reception e possibilità di custodire i propri oggetti personali in una cassaforte di sicurezza. È poi possibile accedere a ulteriori plus, tra cui uno sconto del 15% su parcheggio, camera in day-use e servizi f&b.