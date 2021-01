Nh Hotel Group lancia Fastpass, l’app per il check-in

È Fastpass l’ultima innovazione introdotta da Nh Hotel Group, che ha presentato la combinazione di tre servizi in uno per consentire agli ospiti di customizzare il proprio soggiorno con un click. Disponibile gratuitamente, Fastpass è accessibile tramite l’app Nh Hotel Group e mette a disposizione il servizio check-in online, choose you room e check-out online per gestire autonomamente

l’esperienza in hotel.

Inoltre, per i titolari Nh Rewards è ancora più semplice usufruire dei servizi offerti da Fastpass. Grazie alle informazioni salvate automaticamente, non è necessario effettuare nuovamente la registrazione: il sistema tiene traccia dei clienti fidelizzati e accelera l’utilizzo di tutta una serie di amenities.



“Da sempre l’innovazione e la digitalizzazione sono tra le mission di Nh Hotel Group. Con la necessità di convivere con le conseguenze della pandemia, i processi di sviluppo e implementazione in tal senso sono diventati prioritari per offrire ai nostri ospiti tecnologie che supportino al meglio le nuove esigenze - spiega Marco Gilardi, operations director Nh Hotel Group Italia & Usa -. L’implementazione di Fastpass consente agli ospiti di personalizzare la propria esperienza in hotel e rendere il soggiorno ancora più piacevole e sicuro, riducendo al minimo il contatto fisico e le interazioni tra le persone”.