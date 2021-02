Meeting ibridi, le soluzioni di NH Hotel Group per gli eventi aziendali

Portano le firma di NH Hotel Group le nuove soluzioni potenziate di meeting ibridi, che combinano l’incontro di persona e la partecipazione virtuale, consentendo di organizzare riunioni, appuntamenti ed eventi in modo da raggiungere un pubblico sempre più vasto da destinazioni diverse.

‘Hybrid Meeting by NH’, questo il nome dell’offerta m&e di NH Hotel Group, è stata presentata in occasione del primo vero evento ibrido interno della compagnia tenutosi la scorsa settimana con il tema ‘L’impatto della trasformazione digitale nel nuovo scenario del turismo’.



Collegamenti virtuali e in presenza

Numerose le soluzioni ideate, in base al numero di partecipanti all’evento e alla necessità o meno di presenziare di persona. Per quanto riguarda, ad esempio, i piccoli gruppi NH Hotel Group dà la possibilità di accogliere all’interno dello stesso hotel tutti i partecipanti, che possono collegarsi virtualmente tra loro in meeting room diverse.



Nel caso di un gruppo numeroso che partecipa a un evento aziendale è invece possibile prenotare diverse sale riunioni nello stesso hotel e collegarle fra loro. Se si organizzano meeting internazionali chi non può essere presente fisicamente può collegarsi virtualmente. Infine nel caso di grandi conferenze, quando è richiesta la presenza fisica dei relatori all’interno della stessa sala meeting è possibile organizzare un evento ibrido che riunisce nella stessa sala chi presenta, mentre gli spettatori possono collegarsi virtualmente.