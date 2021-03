Debuttano ad aprile le ‘Rocco Forte Private Villas’: 20 ville di lusso al Verdura Resort

Rocco Forte Hotels apre le sue prime ville private. Il primo aprile debutteranno, all’interno del Verdura Resort, le ‘Rocco Forte Private Villas’, venti residenze indipendenti con affaccio sulla baia del Verdura.

Le nuove ville di lusso, si legge in una nota, garantiranno agli ospiti “privacy e sicurezza”.



Le villas sorgono sui “vasti terreni del resort, arroccate su una collina da cui gli ospiti possono ammirare l’intera tenuta di 230 ettari, il campo da golf da campionato e la splendida baia del Verdura. Ideali per soggiorni multi-generazionali e ampie dai 200 mq ai 300 mq, le Rocco Forte Private Villas si dividono in due categorie, rispettivamente con 3 o 4 camere da letto, grandi piscine private immerse in giardini paesaggistici e servizi personalizzati e su misura a seconda dei desideri degli ospiti”.



Il design

Ciascuna delle ville private Rocco Forte è stata progettata e arredata individualmente da Olga Polizzi, direttrice del design presso Rocco Forte Hotels.



L'architettura delle ville si ispira alle bellezze naturali della Sicilia e riprende i tratti caratteristici del "baglio" siciliano: travi in legno, tetti piani e scale esterne.



Disposta su due livelli, ogni villa offre una luminosa zona giorno e una cucina completamente attrezzata. Tutte le camere danno su un balcone e hanno accesso diretto a una piscina privata nel giardino panoramico di ogni villa. L'arredamento delle ville rende omaggio agli emblemi dell'arte siciliana, come la doratura dei mosaici tardo bizantini della Cappella Palatina di Palermo e le geometrie perfette viste nel pavimento della Cattedrale di Monreale dell'isola.



“Questa è la nostra prima avventura nel settore degli alloggi in villa e abbiamo studiato attentamente il mercato per assicurarci di offrire i più alti standard di design e servizio – spiega Sir Rocco Forte, ceo di Rocco Forte Hotels -. La stessa meticolosa attenzione ai dettagli che forniamo in tutti i nostri hotel sarà migliorata da un ulteriore livello di opportunità su misura. Le ville offriranno ulteriore scelta ai nostri ospiti del Verdura, consentendo loro di godere di un livello di privacy ancora maggiore pur avendo pieno accesso a tutti i servizi del resort”.



I servizi

Gli ospiti possono pianificare in anticipo il loro soggiorno e includere nel servizio: la consegna settimanale di prodotti freschi dai giardini del Verdura, l'assistenza di una governante quotidiana per la pulizia e il bucato individuali e la preparazione di una colazione a bordo piscina ogni mattina. Può anche essere disponibile un servizio di portineria personalizzato per l'organizzazione di cene private in villa, esperienze e gite turistiche in Sicilia.



In ogni soggiorno sono inclusi una serie di servizi come il check-in in villa, l'uso esclusivo di golf buggy e bici elettriche, due partite di golf per villa e la manutenzione giornaliera.