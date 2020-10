Mentre si fa sempre più acceso il dibattito sull’opportunità o meno di creare corridoi turistici per consentire finalmente ai visitatori internazionali di arrivare in Italia Rocco Forte passa all’azione e trova la sua soluzione per i clienti inglesi: ‘Fit to Travel’.

Si tratta di un servizio di test pre-volo rapidi e senza ritardi che il gruppo alberghiero attiverà grazie alla partnership con Blue Horizon, società certificata con sede nel Regno Unito. “Condurre i test prima di partire per l'Italia – commenta Sir Rocco Forte - riduce gran parte dei problemi e aiuta a rendere il viaggio più agevole”.



Interamente prenotabile online, il kit di auto-test by Blue Horizon per Rocco Forte Hotels garantisce una certificazione certa e valida entro 72 ore dal viaggio. Ma non finisce qui: il gruppo ha anche pensato a una soluzione per i tanti viaggiatori d'affari in partenza last minute per l'Italia. Il test è infatti disponibile anche all'arrivo, con risultati entro 48 ore, in tre strutture Rocco Forte: Hotel de la Ville e Hotel de Russie a Roma e Verdura Resort in Sicilia.

Tutti gli ospiti inglesi di Rocco Forte Hotels, citando il codice loro riservato, avranno diritto a test scontati.