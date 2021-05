Italy Sotheby’s International Realty e Gruppo Rocco Forte insieme per le locazioni a lungo termine

Porta la firma di Italy Sotheby’s International Realty, e del Gruppo Rocco Forte Hotels la nuova partnership nel segno del lusso legata soluzioni di locazione a breve e lungo termine.

L’intesa consentirà alla prima di gestire e commercializzare cinque appartamenti di Rocco Forte House su piazza di Spagna a Roma e delle Rocco Forte Private Villas a Sciacca, in Sicilia.



“Grazie alla possibilità di lavorare in remoto l'interesse per gli affitti a medio e lungo termine in città - dichiara Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty - è aumentato durante gli ultimi anni e, sempre di più, negli ultimi mesi. Questo rende la Capitale una meta esclusiva e prestigiosa per conciliare professione e tempo libero”.



A Roma saranno coinvolti nell’iniziativa al secondo e terzo piano, gli Appartamenti Piranesi I & II, così chiamati in onore dell’antica famiglia di artisti, e gli Appartamenti Bernini I & II, ispirati all’illustre scultore del Barocco romano.