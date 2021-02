Virgin Hotels, tris di aperture negli States

di Livia Fabietti

Virgin Hotels nel 2021 metterà a segno una tripletta, con l'apertura di tre nuovi hotel negli Stati Uniti. Si partirà in primavera, stando a quanto riporta travelmole.com, con il Virgin Hotels Las Vegas, situato appena fuori la Strip: al suo interno ospiterà 1504 camere (oltre alle suites), un casinò, ristoranti&bars, il Commons Club, oltre a diverse piscine, sale meeting e locali notturni.

In estate toccherà al Virgin Hotels New Orleans, nel Warehouse District, con più di 230 camere, il Commons Club, una piscina, un rooftop bar, una palestra e ancora spazi per riunioni ed eventi. In autunno sarà invece la volta del Virgin Hotels New York City, sito a NoMad, che offrirà 500 camere, sale riunioni, ristoranti e l'immancabile Commons Club.