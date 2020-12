Virgin Atlantic: test obbligatori per i passeggeri in viaggio da Londra agli Usa

Da domani, 24 dicembre, Virgin Atlantic introdurrà il test Covid-19 obbligatorio prima della partenza per tutti i passeggeri in viaggio da Londra agli Stati Uniti.

La compagnia aerea ha annunciato che renderà obbligatoria la presentazione di un test negativo effettuato fino a 72 ore prima della partenza, anche nello stesso aeroporto.

Una mossa che fa seguito alla richiesta del governatore di New York Andrew Cuomo a Virgin, Delta e British Airways di testare i passeggeri prima del decollo dalla capitale britannica, nel tentativo di fermare la diffusione della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus.



Un rigido protocollo da seguire

“Dall’inizio della crisi sosteniamo la necessità di test rapidi per non bloccare il turismo – ha dichiarato un portavoce del vettore a TTG Media -. Ad agosto siamo stati il primo vettore del Regno Unito a implementare test rapidi in loco per il nostro equipaggio e, insieme al nostro partner Collinson, offiriamo già test rapidi prima della partenza per i clienti che viaggiano su diverse rotte, tra cui Hong Kong e Barbados”.