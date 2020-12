I 10 migliori alberghi di design

Avveniristici, eccentrici, sostenibili e unici. Sono dieci gioielli del design gli alberghi che si sono aggiudicati i Dezeen Awards 2020, i premi assegnati dal prestigioso portale di architettura e desing dezeen.com.

Si tratta di una selezione di hotel singolari, ma in completa armonia con la destinazione e l’ambiente che li circondano.

La top ten, pubblicata su tg24.sky.it, include: l'Aka Patagonia Hotel, situato a Puerto Natale e realizzato completamente in legno; l'Hotel Les Deux Gares di Parigi, eccentrico e con arredi déco e dalle tinte sgargianti; il Saint Hotel, a Santorini, realizzato su sei livelli; il britannico The Birtch, situato nell’Hertfordshire, a 30 minuti da Londra Nord.



E ancora il Tiing Tejakula Villas, situato a Tejakula, a Bali. L’albergo stupisce con le sue camere a imbuto.



Sorge invece in un edificio del XIX secolo l'hotel Círculo Mexicano, nel centro di Città del Messico, con le sue camere in stile Shakers (setta cristiana fondata nel 1747).



Si affaccia sul deserto del Negev il Six Senses Shaharut. L’albergo è stato realizzato usando i materiali locali e ricalcando lo stile delle antiche civiltà della regione.



Completamente immerso nella natura il Monte Uzulu hotel, a San Agustinillo, piccolo villaggio di pescatori nello stato di Oaxaca, in Messico.



Chiudono la lista il Santa Monica Proper, in California e il Canine & Feline Hotel di Parada, in Portogallo.