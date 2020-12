Dove sognano i milionari: in vendita le ville superlusso di Coldwell Banker

Al primo posto ci sono gli americani, seguiti dai tedeschi e dagli inglesi. Sono i super ricchi a cui si rivolge Coldwell Banker Global Luxury, la divisione dedicata esclusivamente al lusso del network immobiliare Coldwell Banker, che oggi conta 3.100 agenzie in 43 Paesi.

Milionari che sognano l’Italia non solo per le loro vacanze, ma per risiedervi più o meno stabilmente, come dimostra l’impennata di richieste per le dimore e i casali del network che superano i 10 milioni di euro.



Domanda internazionale

“Circa l’80% delle proprietà da 10 milioni di euro in su vengono acquistate da clienti internazionali - spiega Cassiano Sabatini, responsabile di Coldwell Banker Global Luxury - Italy - . Le ricerche maggiori si concentrano sulle grandi ville al mare o al lago in Lombardia, Toscana, Puglia, Sardegna e Costiera Amalfitana. La maggior parte delle richieste per questa tipologia di immobili extralusso arriva dagli Stati Uniti (17.9%), Germania (13%) e Gran Bretagna, con il 12,4% sul totale”.



Dalla Sardegna alla Toscana

Tra le proprietà in vendita sul nostro territorio Villa Arzachena a Porto Cervo, il cui valore è di 15 milioni di euro. Con una vista panoramica sul golfo e sulle isole Mortorio e Soffi, dispone di 5 lussuose camere da letto con bagno en suite, ognuna con accesso privato agli spazi esterni. Nell’area esterna è stata costruita una doppia piscina a sfioro con cascata relax e sistema di riscaldamento.



Per i milionari che, come Sting, vedono nel Chianti il loro buen retiro ideale, è in vendita a 13,4 milioni di euro un antichissimo casale a Barberino Tavarnelle, appartenuto ad alcune delle famiglie nobiliari più famose della Toscana.



Il più antico hotel d'Italia

Restando in tema di dimore storiche il network mette in vendita anche un albergo, riconosciuto come il più antico d’Italia: il medievale Castello di Orvieto (nella foto), immerso nella campagna umbra e nato dal recupero architettonico di un'abbazia del 1100. Il complesso - con 4 suite e 18 camere - si sviluppa su tre corpi comunicanti tra loro per un totale di 3.500 mq.



Cambiando genere, tra le perle di Coldwell Banker Global Luxury c’è anche un appartamento di oltre 600 mq a Roma Parioli, posto al quarto piano di un’esclusiva villa romana.