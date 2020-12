L'atteso Aman New York apre in primavera

Aprirà in primavera il nuovo Aman New York, hotel di lusso che restituirà nuova vita all'iconico Crown Bulding di Manhattan nel 100esimo anniversario del celebre edificio.

Progettato dall'architetto Jean-Michel Gathy di Denniston, l'hotel conta 83 camere e suite e 22 residenze urbane, le prime in assoluto per il brand alberghiero e quasi tutte dotate di ampia terrazza esterna.



In aggiunta ci saranno tre ristoranti, di cui uno giapponese, uno italiano e una wine library aperta anche per degustazioni ed eventi privati, oltre a un jazz club, la Aman Spa di 2.300 mq, piscina, fitness center, barbiere, parrucchiere e un Aman Club riservato ai membri.