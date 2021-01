Aman lancia Aman Driving Journeys, tour selfdrive in partenza dagli hotel

Nasce un nuovo prodotto in casa Aman. Il gruppo di hotel iperlusso lancia infatti Aman Driving Journeys, road trip personalizzati in selfdrive sulle strade che circondano le proprietà, collocate nei pressi di alcuni dei percorsi guida più scenografici del mondo.

Una linea di viaggi su misura che hanno come base di partenza e ritorno le strutture Aman e che si sviluppano su 3 o 5 giorni. Per ogni giornata sono previste dalle 3 alle 5 ore di guida con itinerari flessibili e le auto utilizzabili vanno dalle sportive ai suv alle classiche auto storiche.



Il programma di itinerari è totalmente personalizzabile sulla base delle esigenze dai clienti, ma è dedicato principalmente agli ospiti che hanno piacere di scoprire le aree che circondano gli hotel Aman in libertà. A tutti viene fornito un iPhone Aman che fornisce guide turistiche, punti di sosta fuori dai percorsi più battuti e le migliori photo opportunity sul percorso.



Ovviamente, alcuni mezzi di assistenza messi a disposizione da Aman sono pronti a intervenire in caso di difficoltà sul percorso.



Gli Aman Driving Journeys attualmente possono essere organizzati da una serie di resort e hotel Aman nell’emisfero settentrionale, fra i quali Amangani e Amangiri negli Stati Uniti, Amanjena in Marocco, Aman Kyoto e Amanemu in Giappone, Amanzoe in Grecia, Aman Venice e Rosa Alpina in Italia e Aman Sveti Stefan in Montenegro.



Particolare, ovviamente, il caso della struttura veneziana: poiché a Venezia non ci sono auto, il viaggio parte in motoscafo fino al parcheggio sulla terraferma, dove gli ospiti possono prendere le auto e iniziare il loro tour. Un’opzione, grazie alla vicinanza con l’Aman Rosa Alpina, è quello di effettuare una overnight nella struttura delle Dolomiti per poi tornare il giorno successivo a Venezia.