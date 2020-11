Starhotels vara Smart Working Rooms per il day use

Si chiama Smart Working Rooms by Starhotels la proposta del gruppo alberghiero che si unisce al coro del mercato nel tentativo di catturare una nuova fascia di clientela.

“Con il nuovo pacchetto dedicato allo smart working in albergo – si legge in una nota -, Starhotels garantisce massima flessibilità e tanti servizi che rendono il soggiorno di lavoro un vero piacere: camere ampie, silenziose e luminose allestiste con scrivania e poltrona ergonomica, telefono vivavoce, TV 43” o superiore con cavo HDMI in dotazione, connessione WIFI veloce, minibar con bevande analcoliche e snack a base di frutta fresca, macchina da caffè espresso, tè e tisane”.



Tra le opzioni anche la possibilità di scegliere il pacchetto Smart Working Light Lunch, che al servizio di camera ad uso ufficio aggiunge il pranzo con 2 portate a scelta dal menu del giorno, acqua e caffè.