Starhotels riparte dai bambini e rilancia il Family Program

Seconda camera gratuita a chi viaggia coi bambini, servizi per famiglie e regali di bevenuto per i più piccoli: è il nuovo Family Program lanciato da Starhotels, che ha scelto di rinnovare lo storico programma dedicato alle famiglie.

La novità principale è la promozione "Piccole star in viaggio", che per ogni prenotazione effettuata nei Starhotels italiani entro il 31 dicembre per un soggiorno fino al 31 marzo 2021, garantisce la seconda camera gratuita.



A questa si aggiungono una serie di servizi che includono family room attrezzate con giochi e il necessario per i neonati, itinerari creati ad hoc per le famiglie in base alla destinazione, pasti gratuiti al ristorante fino a tre anni, un kit di benvenuto per i minori di 16 anni con una sorpresa pensata in base all'età e una sorpresa serale per la nanna. O. D.