Fermati a cena da noi: il pacchetto di Starhotels per gli ospiti

A cena nei ristoranti degli hotel: se l'ultimo Dpcm colpisce il mondo della ristorazione imponendo la chiusura alle 18, il comparto ricettivo alza la testa e prova a richiamare clienti ricordando che negli alberghi il servizio ristorazione prosegue anche la sera. E creando nuovi prodotti ad hoc.

Ci prova Starhotels, che ha creato 'Fermati a cena da noi', pacchetto che oltre al pernottamento include anche colazione e cena con tre portate nei ristoranti all'interno delle proprie strutture Premium e Collezione, regolarmente aperti per chi soggiorna in hotel.



Inoltre, chi desidera una camera da utilizzare durante il giorno può usufruire dei servizi d'hotel in modalità day-use dalle 14 fino alle 22. Le cancellazioni sono accettate senza penalità fino alle 16 del giorno precedente l'arrivo in hotel. O. D.