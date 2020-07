Starhotels: Francesco Brunetti è il nuovo managing director

Francesco Brunetti è il nuovo managing director di Starhotels. Il manager, che affiancherà il presidente e amministratore delegato Elisabetta Fabri nella guida del gruppo alberghiero, prima di entrare in Starhotels ha rivestito numerose cariche di alto livello in catene alberghiere internazionali tra cui Hilton, ITT Sheraton, Ciga e Starwood, seguendo quest’ultima nel processo di fusione con Marriott International.

“Francesco Brunetti - spiega Elisabetta Fabri - condivide con me non solo la forte passione per l’ospitalità, ma anche la visione strategica e operativa centrata su efficienza, velocità ed efficacia, caratteristiche necessarie per essere sempre più competitivi in questo mercato. Sono certa che il suo arrivo porterà dinamismo e grande professionalità, oltre a un forte impulso ai piani esistenti di crescita del business e allo sviluppo del portfolio”.



Brunetti è anche membro del Consiglio Direttivo di Fondazione Fiera Milano e del Consiglio Generale di Federturismo Confindustria, deputy del Chapter italiano di E.H.M.A. (European Hotel Manager Association), oltre che past president del Gruppo Turismo di Assolombarda e Confindustria Lombardia Turismo. Starhotels, dichiara il nuovo managing director, “è un raro esempio di storia di successo intergenerazionale e squisitamente italiano, con un elevato potenziale di crescita”.