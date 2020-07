Summertime in Italy: DiVita Tours e Starhotels firmano i viaggi up level nelle città d’arte

Si chiama Summertime and the cities featuring Starhotels Collezione il nuovo prodotto realizzato da DiVita Tours in collaborazione con la catena alberghiera, che ha messo a disposizione dell’operatori i suoi hotel dedicati all’alto di gamma per la costruzione di un’offerta che mette in mano alle agenzie di viaggi un modo ‘luxury’ di vendere le città d’arte della Penisola.

“Vogliamo provare a dare una spinta positiva alle città d’arte italiane, che quest’estate stanno soffrendo in maniera particolare – dice Simona Mari, m. d. di DiVita Tours – e attraverso la collaborazione con Starhotels abbiamo costruito una serie di pacchetti su Firenze, Siena, Roma, Venezia, Milano e Trieste che offrono alle agenzie la possibilità di vendere un prodotto innovativo per la fascia alta di clientela”.



Tre le possibili articolazioni dei viaggi lo short break cittadino magari arricchito di qualche esperienza particolare fra quelle che DiVita ha in serbo nelle differenti città, la Flavour collection, che unisce cultura e enogastronomia di alto livello, con pranzi nei ristoranti stellati o l’experience Fly Brunello, che prevede la partenza da Firenze in elicottero per la visita a 2 cantine della zona di Montalcino e un pranzo in uno stellato, e infine una versione particolare del Gran Tour.



“È un viaggio da 9 giorni – spiega Mari – attraverso le città italiane, che si possono combinare partendo da dove si preferisce. Lo abbiamo punteggiato di chicche esclusive, come una ‘restauro experience’ a Roma, visitando un centro di restauro, o con la caccia al tartufo nella zona di Siena, o ancora con un corso sensoriale di degustazione di caffè negli stabilimenti Illy di Trieste”.



Il tutto nel segno della valorizzazione del Made in Italy.



Il prodotto è disponibile da oggi nelle agenzie di viaggi e prevede un tempo di fruizione limitato, ossia fino al 31 agosto.